Brexit, settimo anniversario: a Londra vietato esporre bandiera Ue

Nel giorno del settimo anniversario della Brexit, l'ufficio del sindaco di Londra ha "vietato" di sventolare la bandiera dell'Ue.

Lo riferiscono i media britannici, precisando che per questo sono state cambiate le norme relative alla pianificazione. L'autorità della Grande Londra (la contea cerimoniale GLA) aveva programmato di esporre la bandiera in giornata, ma i funzionari sono stati informati che, in base agli ultimi regolamenti, avrebbero dovuto ottenere il permesso dall'autorità locale.