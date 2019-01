Brexit, la regina "scende in campo": appello all'unità e al dialogo

Un appello a scegliere la strada dell'unità, del dialogo e del superamento delle divisioni come valori guida per tutti: è il messaggio lanciato dalla regina Elisabetta II in riferimento, riferiscono i media britannici, alla Brexit. "Preferisco le ricette sperimentate: parlar bene degli altri, rispettare i punti di vista diversi, venirsi incontro per individuare il terreno comune, mai perdere di vista il quadro più generale", ha affermato.