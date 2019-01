Brexit, il premier Philippe: "La Francia avvia il piano legato al no deal"

Edouard Philippe, primo ministro francese, ha annunciato la partenza di "un piano legato a una Brexit senza accordo" (no deal) per far fronte all'eventualità "sempre meno improbabile" di un'uscita traumatica del Regno Unito dall'Unione europea. Questo piano "comporta misure legislative e misure giuridiche che mirano a garantire che i diritti dei nostri connazionali o delle nostre aziende siano effettivamente protetti".

Il premier ha quindi aggiunto che verranno adottate cinque ordinanze entro tre settimane e 50 milioni di euro verranno investiti in porti e aeroporti.



Il testo di legge, su cui deputati e senatori si sono accordati in modo preventivo a fine 2018, abilita l'esecutivo a decidere per ordinanza le misure da intraprendere. "Noi europei, e noi francesi in particolare, ci prepariamo a una assenza di accordo sulla Brexit", ha detto ieri ai microfoni di France Inter il ministro per gli Affari europei, Nathalie Loiseau.



"Quando si passano 17 mesi con questo tira e molla - ha aggiunto - bisogna dire che in qualche modo è esagerato, in Europa ci sono altre cose di cui occuparsi, non soltanto questo divorzio. Se c'è un modo di dividersi ordinato, che consente alla Gran Bretagna di rimanere in futuro vicina all'Unione europea, questo è l'accordo previsto. Le opzioni sono o niente accordo o niente Brexit".