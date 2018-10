28 ottobre 2018 11:21 Brasile al voto, il candidato di destra Bolsonaro verso la presidenza Lʼex militare resta favorito, anche se negli ultimi giorni ha perso qualche consenso a favore dello sfidante Fernando Haddad

Mentre si aprono i seggi per le presidenziali in Brasile, l'estrema destra e la sinistra tentano di convincere gli ultimi indecisi. La prima per garantire la vittoria netta all'ex militare favorito nei sondaggi, Jair Messias Bolsonaro, la seconda ancora fiduciosa nel successo di Fernando Haddad, che con uno slancio finale potrebbe annullare il distacco con l'avversario e vincere la sfida.

Le rilevazioni prima del votoGli ultimi sondaggi diffusi prima del secondo turno confermano il vantaggio di Bolsonaro registrando però una netta frenata per il candidato di destra. L'Ipobe gli attribuisce il 54% dei voti, che scendono al 46% per Haddad, con tre punti che passano dal primo al secondo nell'ultima settimana. Secondo l'istituto Datafolha, Bolsonaro sarebbe al 55%, mentre il candidato di sinistra raggiungerebbe il 45% dei voti: in questo caso i punti transitati dal primo al secondo negli ultimi nove giorni sarebbero 4. La rimonta di Haddad ha portato l'ex militare, noto per le sue dichiarazioni offensive, a moderare notevolmente il tono delle sue uscite politiche su Twitter.

L'endorsement di SalviniNoto per le posizioni misogine, omofobe e razziste, Bolsonaro aveva detto che governerà solo per la maggioranza e aveva annunciato la revoca delle politiche per le popolazioni indigene, ma negli ultimi giorni ha tentato di mostrarsi più aperto, parlando su Facebook di un "Paese di tutti noi, un Brasile di opinioni, colori e orientamenti diversi". Nel frattempo, dopo che l'ex militare ha citato l'Italia tra le democrazie di riferimento e ha promesso l'estradizione di Cesare Battisti, gli è arrivato l'endorsement del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha "confermato tutto l'appoggio" al candidato di estrema destra.