Voto in Brasile, Bolsonaro trionfa e stacca Haddad di 20 punti

Jair Bolsonaro, candidato di estrema destra, ha trionfato nel primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, raggiungendo il 46% dei voti. Il suo maggiore avversario, l'erede di Lula de Silva, Fernando Haddad, è stato staccato per 17 punti (29%). La sfida è ora in programma con il ballottaggio del 28 ottobre. "Senza irregolarità nell'uso delle urne elettroniche avrei già vinto", ha dichiarato Bolsonaro.

"Abbiamo ricevuto molte denunce: uno votava solo per il governatore e si chiudeva la scheda, oppure uno schiacciava l'1 e appariva da solo un candidato della sinistra. I reclami sono stati veramente tantissimi", ha affermato il candidato dell'estrema destra.



Seduto accanto al suo consigliere economico, Paulo Guedes, Bolsonaro ha poi sottolineato che "il Brasile è ormai sull'orlo dell'abbisso", perché la classe politica ha fatto "affondare il Paese nella sua peggiore crisi economica ed etica". L'ex militare ha dunque sostenuto che il fatto di essere arrivato al secondo turno è "già una vittoria di per sé", avvertendo che la campagna per il ballottaggio del 28 ottobre "non sarà facile", perché i suoi rivali "hanno miliardi a disposizione".



Chi sono Bolsonaro e Haddad - Jair Bolsonaro, deputato 63enne nostalgico della dittatura militare, si è fatto conoscere soprattutto per le sue frasi razziste, misogine e omofobe. Ex capitano dell'esercito, si è affermato come un vero fenomeno elettorale: rimasto gravemente ferito in un attentato il 6 settembre, ha portato avanti la campagna da un letto d'ospedale, con discorsi sempre più violenti.



Fernando Haddad, 55 anni, candidato del Partito dei lavoratori (PT) dell'ex presidente Ignacio Lula da Silva, ha preso il posto di Lula dal momento che l'ex capo dello Stato, in carcere, è stato dichiarato incandidabile. Lula, 72 anni, icona della sinistra brasiliana, presidente dal 2003 al 2010, prima di essere dichiarato incandidabile dalla giustizia a inizio settembre raccoglieva il 40% delle intenzioni di voto.