Cinque morti in Germania per i botti di Capodanno

Cinque persone sono morte la notte di Capodanno in diverse regioni della Germania dopo aver fatto esplodere potenti fuochi d'artificio. Lo ha reso noto la polizia in un bilancio provvisorio. Le vittime sono uomo di 24 anni nella Renania Settentrionale-Vestfalia, un 45enne e un 50enne in Sassonia, un ventenne vicino ad Amburgo e un uomo di cui non è stata resa nota l'età a Kremen, nella regione del Brandeburgo che circonda Berlino. Nella stessa regione altri tre uomini sono rimasti gravemente feriti.