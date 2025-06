Bolzano prima città in Italia per qualità ambientale e benessere

Bolzano è prima in Italia e 35esima in Europa tra le città meglio progettate per promuovere la salute e il benessere dei cittadini, seguita da Campobasso che si classifica prima tra i piccoli centri in Europa. Più indietro, invece, le metropoli come Milano e Roma. A stilare la classifica, che comprende 917 città europee (incluse quelle del Regno Unito), sono gli esperti del Barcelona Institute for Global Health, i quali hanno elaborato un nuovo indice di valutazione, l'Healthy Urban Design Index, che considera 13 parametri riguardanti la progettazione urbana, il trasporto sostenibile, la qualità ambientale e l'accessibilità degli spazi verdi.