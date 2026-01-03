Blackout a Berlino, interrotta la corrente in 45mila case: la polizia indaga per incendio doloso

Sono stati interessati quartieri come Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf e Lichterfelde, fa sapere Stromnetz Berlin. Anche semafori e servizi pubblici hanno subito interruzioni in strade principali come Argentinische Allee, Onkel-Tom-Straße e Hüttenweg. Tra gli edifici colpiti, ci sono anche case di riposo e altre strutture assistenziali, che hanno ricevuto supporto dalle autorità. Chiusi anche diversi esercizi commerciali e in molte case è sospeso il riscaldamento, proprio quando la capitale tedesca è avvolta dalla neve: le condizioni meteo, con temperature leggermente sotto lo zero, hanno aggravato i disagi per i residenti.