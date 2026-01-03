Blackout a Berlino, interrotta la corrente in 45mila case: la polizia indaga per incendio doloso

Non è ancora noto quando sarà possibile riattivare la fornitura dell'energia elettrica. Coinvolti i mezzi pubblici, chiusi diversi negozi
Un blackout, causato da un incendio, sta paralizzando parte di Berlino: il rogo, ora spento, potrebbe essere di "natura dolosa". In questa direzione si stanno concentrando le indagini della polizia berlinese, come ha confermato una portavoce all'Ansa. L'interruzione di energia elettrica coinvolge circa 45mila appartamenti e oltre duemila attività nelle zone del sud-ovest della città, come fa sapere l'Agenzia per la rete elettrica della capitale tedesca. Non è ancora noto quando sarà possibile riattivare la fornitura, ma secondo l'azienda Stromnetz Berlin il ripristino dell'energia avverrà gradualmente.
Sono stati interessati quartieri come Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf e Lichterfelde, fa sapere Stromnetz Berlin. Anche semafori e servizi pubblici hanno subito interruzioni in strade principali come Argentinische Allee, Onkel-Tom-Straße e Hüttenweg. Tra gli edifici colpiti, ci sono anche case di riposo e altre strutture assistenziali, che hanno ricevuto supporto dalle autorità. Chiusi anche diversi esercizi commerciali e in molte case è sospeso il riscaldamento, proprio quando la capitale tedesca è avvolta dalla neve: le condizioni meteo, con temperature leggermente sotto lo zero, hanno aggravato i disagi per i residenti.
L'interruzione è stata causata da un incendio su una cabina di distribuzione elettrica vicino al Teltowkanal, che ha danneggiato diversi cavi collegati alla centrale elettrica di Lichterfelde: l'allarme è stato dato sabato mattina alle sei. Il rogo è stato nel frattempo spento, ma rimangono i danni alla rete elettrica.
Negli ultimi mesi sono aumentati i sabotaggi alle strutture elettriche civili: incendi ai cavi elettrici o ai tralicci hanno causato disagi sia al trasporto ferroviario sia alla rete elettrica della capitale tedesca. Le autorità hanno paragonato il blackout a un episodio simile del settembre scorso, quando un incendio doloso a due tralicci elettrici nel sud-est di Berlino lasciò senza corrente circa 50mila clienti per diversi giorni.