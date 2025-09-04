Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
CI SONO FERITI

Germania, auto contro un gruppo di bambini a Berlino: diversi feriti, grave un'accompagnatrice

È accaduto poco dopo le 13 nel quartiere di Wedding. I minori hanno un'età compresa fra 7 e 8 anni. La vettura stava svoltando

04 Set 2025 - 14:33
© Afp

© Afp

Un'auto ha investito un gruppo di 15 bambini a Berlino di età compresa fra 7 e 8 anni. Tre loro sono rimasti feriti in maniera lieve, mentre un'accompagnatrice versa in gravi condizioni. La vettura stava girando dopo aver percorso una curva.

È accaduto incontro alle 13:10 nel quartiere di Wedding, lungo la Seestrasse all'angolo con Dohnagstell. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia.

Leggi anche

Roma, auto a forte velocità travolge due runner: un morto e un ferito

Catanzaro, furgone investe e uccide un bimbo di 2 anni durante le manovre in retromarcia

I feriti sono stati trasportati all'Ospedale Virchow. Il conducente dell'auto è rimasto illeso ed è stato interrogato dagli agenti, mentre la vettura ha riportato danni alla parte anteriore sinistra.

Ti potrebbe interessare

germania
berlino

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema