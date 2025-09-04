Germania, auto contro un gruppo di bambini a Berlino: diversi feriti, grave un'accompagnatrice

È accaduto poco dopo le 13 nel quartiere di Wedding. I minori hanno un'età compresa fra 7 e 8 anni. La vettura stava svoltando
Un'auto ha investito un gruppo di 15 bambini a Berlino di età compresa fra 7 e 8 anni. Tre loro sono rimasti feriti in maniera lieve, mentre un'accompagnatrice versa in gravi condizioni. La vettura stava girando dopo aver percorso una curva.
È accaduto incontro alle 13:10 nel quartiere di Wedding, lungo la Seestrasse all'angolo con Dohnagstell. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia.
I feriti sono stati trasportati all'Ospedale Virchow. Il conducente dell'auto è rimasto illeso ed è stato interrogato dagli agenti, mentre la vettura ha riportato danni alla parte anteriore sinistra.
