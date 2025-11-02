Berlino, arrestato siriano sospettato di pianificare attentato di matrice jihadista

Le forze speciali tedesche hanno arrestato a Berlino un cittadino siriano, di 22 anni, sospettato di aver pianificato un attentato terroristico di "matrice jihadista". L'operazione è avvenuta nel quartiere di Neukolln, secondo quanto riferito dal quotidiano Bild. Durante la perquisizione sarebbero stati rinvenuti materiali per la fabbricazione di esplosivi. L'uomo, che avrebbe tre diversi indirizzi nella capitale, è stato trasferito in un centro di detenzione. È accusato di preparazione di un crimine grave e pericoloso per lo Stato. "I dettagli su un possibile obiettivo sono ancora sconosciuti, ma si presume che il luogo" del presunto attentato "fosse Berlino", conclude Bild.