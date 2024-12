Germania, attacca e ferisce passanti col coltello: arrestato a Berlino

A Berlino è stato arrestato un uomo che ha aggredito e ferito diverse persone nel quartiere di Charlottenburg. Secondo la polizia, che sta interrogando i testimoni, l'uomo era armato di coltello. Due persone, ferite in modo grave, sono state portate in ospedale. La Germania è ancora scossa dall'attacco mortale al mercatino di Natale di Magdeburgo in cui cinque persone sono state uccise e più di 200 ferite.