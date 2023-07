Bielorussia, "ucciso Tikhanovsky, oppositore di Lukashenko": il messaggio alla moglie, la leader Tikhanovskaya

La donna ad Associated Press: "Non ho più notizie da mio marito dall'inizio di marzo: le lettere non vengono più consegnate e il suo avvocato non ha il permesso di vederlo"



Il messaggio anonimo Tikhanovskaya ha raccontato ad Associated Press di non aver più ricevuto notizie dal marito dall'inizio di marzo. "Le lettere non vengono più consegnate e il suo avvocato non ha il permesso di vederlo: non so nulla di lui. Non ho ricevuto una sola risposta e non c'è stata alcuna comunicazione attraverso il suo legale", ha affermato la leader in un commento scritto. Tikhanovskaya ha aggiunto di non avere alcuna prova della veridicità delle affermazioni contenute nella nota anonima, ma ha chiesto alle autorità di "fornire le prove che Sergei è vivo e di mostrargliele".

La scomparsa di Tikhanovsky Sergei Tikhanovsky, 44 anni, popolare blogger e attivista dell'opposizione, è stato arrestato nel maggio del 2020 dopo aver annunciato l'intenzione di candidarsi contro il leader autoritario della Bielorussia Alexander Lukashenko alle elezioni presidenziali di quell'anno. Fu arrestato due giorni dopo dall'OMON, l'unità antiterrorismo del Ministero dell'Interno russo, per aver organizzato proteste nel proprio Paese. Tikhanovski è stato condannato nel dicembre 2021 a 18 anni di carcere, con l'accusa di "organizzazione di disordini di massa". La condanna è stata ampiamente vista come una vendetta politica per avere osato sfidare Lukashenko alle elezioni politiche, in un Paese strettamente alleato della Russia e governato dal dittatore bielorusso sin dal 1994.

L'opposizione a Lukashenko Svetlana Tikhanovskaya, dopo l'arresto di suo marito, si candidò alle medesime elezioni presidenziali, venendo sconfitta da Lukashenko, risultato vincitore con l'80% dei voti favorevoli. L'esito elettorale scatenò proteste e sommosse in Bielorussia, represse con la violenza e sfociata in centinaia di morti e feriti, nonché casi di tortura e persone scomparse. L'Unione Europea tutt'ora non ha riconosciuto il risultato del voto.

L'esilio di Tikhanovskaya Dall'agosto 2020, Svetlana Tikhanovskaya conduce la sua attività di opposizione in esilio, prima in Polonia e poi in Lituania. La leader bielorussa è stata candidata due volte al Premio Nobel per la pace per aver svolto un ruolo di primo piano nella sfida non violenta al presidente Lukashenko. È ricercata dalla polizia bielorussa per cospirazione ed estremismo. Nel marzo 2023, Tikhanovskaya è stata condannata in contumacia a una pena detentiva di 15 anni.