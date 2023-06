Chi è Lukashenko, il leader bielorusso alleato di Putin

Quando si presenta come candidato per le elezioni presidenziali del 1994, Lukashenko è uno sconosciuto per buona parte dei cittadini. Nato nel 1954, un passato nell’Armata Rossa, una laurea in economia nel 1974 e una all’Accademia Bielorussa d’Agricoltura nel 1985, il futuro presidente è in quel momento un semplice proprietario di un sovchoz, una fattoria statale di tipo sovietico. In politica era entrato pochi anni prima, nel 1990 con la fondazione del partito “ Comunisti per la democrazia” , che aveva l'obiettivo di rendere l’URSS un paese democratico, seguendo però i principi comunisti. A sorpresa con oltre l'80% dei voti, Lukashenko diventa presidente. Ci riesce con una campagna elettorale aggressiva, soprattutto nei confronti dei rivali, che afferma di voler "spedire sull'Himalaya", in caso di vittoria.

Non sono poi mancate le proteste da parte dei cittadini, soprattutto durante le diverse elezioni presidenziali. Se Lukashenko ha sempre vinto con percentuali nette sulla carta (intorno all'80%), non si sono mai fermate le polemiche. L'Ocse ha spesso contestato i risultati elettorali, sostenendo che le elezioni non si siano svolte in un contesto democratico. In particolare nel 2020, nonostante la solita vittoria netta, le manifestazioni di protesta dei cittadini sono continuate per settimane, mentre alcuni candidati dell'opposizione sono stati costretti a fuggire all'estero per evitare l'arresto. Secondo alcuni report, Lukashenko avrebbe in realtà perso le elezioni, ma sarebbe rimasto al governo tramite dei brogli. Per questo motivo il Parlamento Europeo ha approvato un documento in cui afferma di non riconoscerlo come Presidente della Bielorussia. Nel 2021 il leader bielorusso ha dirottato il volo Ryanair 4978, proveniente da Atene e diretto a Vilnius, che trasportava l’attivista dell'opposizione Roman Protasevič, poi arrestato.