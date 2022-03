Biden: "Nuovi dazi contro Russia, stop import di caviale, vodka e diamanti"

Joe Biden vieta le importazioni di bevande alcoliche, pesce e diamanti dalla Russia.

Lo annuncia il presidente americano, mettendo di fatto il divieto ad alcol, pesce e preziosi russi. Un anticipo rispetto ai dazi che gli Stati Uniti starebbero preparando per colpire l'economia moscovita. Biden ha aggiunto: "Difenderemo ogni singolo centimetro della Nato ma gli Stati Uniti non combatteranno una guerra contro la Russia perché sarebbe l'inizio della terza guerra mondiale". "Ma - ha messo in guardia Biden - Putin è l'aggressore e deve pagare il prezzo e se userà armi chimiche sarà un prezzo ancora più alto".