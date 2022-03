Caro energia, Draghi: "Ipotesi di un tetto al prezzo del gas" | "Per Ucraina in Ue c'è sostegno Italia, ma rispettare le regole"

"L'Ue starà sempre con voi". Questa la promessa della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ai giovani ucraini che ha incontrato durante il viaggio in treno che la portata a Versailles, per il summit dell'Ue. A ricordo di questo incontro la stessa von der Leyen ha postato la foto sui suoi profili social. "Sulla strada per il vertice di Versailles, - ha scritto la presidente - ho incontrato giovani ucraini fuggiti verso la salvezza nell'Ue. Sono rimasta commossa dalla loro storia e dal loro coraggio". "La guerra di Putin - ha aggiunto - ha fatto sì che si lasciassero tutto alle spalle. La vita come la conoscevano e i loro sogni. Ho detto loro che l'Ue sarebbe sempre stata al loro fianco". Von der Leyen resta così di parola. Allo scoppio della guerra aveva detto: "Chi scappa dalle bombe di Putin è il benvenuto in Europa"