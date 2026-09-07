Belgrado, in 300mila per il funerale di Ratko Mladic, il "boia di Srebrenica" | Foto

"I conflitti armati nei Balcani occidentali degli anni '90 sono stati tra i momenti più bui della storia recente dell'Europa. Siamo solidali con tutte le vittime, i sopravvissuti e le loro famiglie che hanno sofferto a causa dei crimini di guerra nei paesi dell'ex Jugoslavia. Ratko Mladic era un criminale di guerra condannato per crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità", così un portavoce del Servizio europeo per l'Azione esterna dell'Ue. "È morto mentre scontava l'ergastolo per crimini contro l'umanità e il genocidio di Srebrenica. Il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia lo ha condannato all'ergastolo nel 2017, definendo i suoi crimini tra i più efferati conosciuti dall'umanità. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra, negazionismo del genocidio e revisionismo contraddice i valori europei più fondamentali e non ha posto nell'Ue o nei paesi candidati all'adesione".