Mladic, L'Aja risponde alla Serbia: "Le cure fornite superavano il minimo di standard internazionali richiesti"

Al momento non è nemmeno possibile "fornire dettagli sulle circostanze della sua morte", poiché l'indagine ordinata dalla presidente del massimo organismo giudiziario internazionale, Graciela Gatti Santana, e affidata al giudice Ian Bonomy, è ancora in corso e non si sa quando sarà ultimata. L'apertura dell'inchiesta rappresenta il protocollo standard previsto dallo statuto del Meccanismo e dal regolamento sulla detenzione ogni volta che un detenuto muore sotto la custodia dell'unità di detenzione delle Nazioni unite. I risultati di tale indagine saranno forniti alla presidente "non appena ragionevolmente possibile".