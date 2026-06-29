In Messico scende in campo Batman: blocca i ladri di moto e li lega ai pali della luce

© X | Credit: X/LuisCardenasMx
© X | Credit: X/LuisCardenasMx
A Lagos de Moreno cinque malviventi sono stati trovati immobilizzati con il nastro adesivo. Dalle foto diffuse su X alla viralità della vicenda
© X | Credit: X/LuisCardenasMx
© X | Credit: X/LuisCardenasMx
Da dieci giorni nella città di Lagos de Moreno, nello stato messicano di Jalisco, un giustiziere si aggira nella notte per riportare la legge nelle strade. Sono almeno cinque gli uomini trovati legati con nastro adesivo ai lampioni della città, con accanto le moto che avrebbero rubato. La polizia lo cerca, mentre il web lo ha già ribattezzato Batman, visto che agirebbe nella notte con il favore delle tenebre. Tra dubbi sulla plausibilità della storia, che sembra confezionata apposta per fare impazzire i social.
Il primo caso risale al 13 giugno. Da lì, nell'arco di dieci giorni, altri quattro episodi simili. Gli uomini vengono immobilizzati ai pali stradali, sempre con lo stesso nastro adesivo. Ma non è tutto: su molti di loro compaiono anche scritte e disegni sul viso: baffi, vibrisse da gatto e la parola spagnola per "ladro". Le moto parcheggiate accanto a loro servono da prova del crimine, una sorta di gogna, rilanciata poi sui social. In una delle foto si vedono due uomini legati schiena contro schiena a un palo, con un cartello rosa sopra le loro teste.
A rendere il caso famoso in tutta la rete è stato il giornalista messicano Luis Cárdenas, che ha pubblicato le immagini sul suo profilo X battezzando il misterioso vigilante il "Batman di Lagos de Moreno". Ed è proprio qui che qualche dubbio è lecito: tutte le foto passano per un unico canale, confezionate in modo impeccabile, la prova del crimine in bella vista e persino i dettagli grotteschi sul viso delle vittime. Una narrazione perfetta per i social, ma ancora da definire.
Le autorità messicane non sembrano interessate alla dimensione spettacolare della vicenda. Il segretario alla Sicurezza dello stato, Juan Pablo Hernández, ha chiarito che gli uomini legati ai lampioni sono considerati a tutti gli effetti delle vittime, e che la polizia sta cercando il vigilante per arrestarlo. I cinque sarebbero stati liberati e medicati. Non è noto se siano indagati per i furti. Per ora non ci sono stati fermi, ma gli agenti hanno identificato due veicoli che potrebbero essere collegati agli episodi.