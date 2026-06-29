In Messico scende in campo Batman: blocca i ladri di moto e li lega ai pali della luce

Le autorità messicane non sembrano interessate alla dimensione spettacolare della vicenda. Il segretario alla Sicurezza dello stato, Juan Pablo Hernández, ha chiarito che gli uomini legati ai lampioni sono considerati a tutti gli effetti delle vittime, e che la polizia sta cercando il vigilante per arrestarlo. I cinque sarebbero stati liberati e medicati. Non è noto se siano indagati per i furti. Per ora non ci sono stati fermi, ma gli agenti hanno identificato due veicoli che potrebbero essere collegati agli episodi.