Due anni dopo l'addio al cinema Michael Caine torna sul set per Vin Diesel

"Le uniche parti che mi danno sono quelle del vecchio", aveva ammesso allora in un'intervista con la Bbc, notando che in quell'ultimo film aveva raccolto ottimi giudizi da parte della critica: "Magari è meglio andarsene così". "The Last Witch Hunter", un progetto caro a Diesel che da anni è un appassionato giocatore di Dungeons and Dragons nel ruolo del cacciatore di streghe Melkor, non aveva avuto, all'uscita dieci anni fa, recensioni entusiaste. Il film aveva riscosso però un successo internazionale da 119 milioni di dollari e da allora si è affermato come presenza costante sulle piattaforme di streaming: Netflix ha riferito che l'anno scorso è stato uno dei suoi titoli più visti.