Barcellona, le barche della Global Sumud Flotilla tornano in porto per il maltempo

"A causa delle condizioni meteorologiche pericolose, abbiamo effettuato una prova in mare e poi siamo tornati in porto per far passare il temporale". È quanto si legge in una nota diffusa dal Global Sumud Flotilla, in cui si spiega che le imbarcazioni dirette verso Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese e cercare di rompere l'assedio israeliano, sono rientrate nel porto di Barcellona. "Ciò ha comportato un ritardo nella nostra partenza per evitare di correre rischi con le barche più piccole", si legge ancora nella nota.