L'Oms in una nota ha confermato la morte di un uomo in Messico a causa di infezione umana da virus dell'influenza aviaria A (H5N2). Si tratta del primo caso nel mondo. La persona deceduta è un 59enne affetto da alcune patologie. Il caso era stato segnalato dalle autorità messicane il scorso 23 maggio. Sulla base delle informazioni disponibili, l'Oms valuta "basso" il rischio attuale per la popolazione generale rappresentato da questo virus.