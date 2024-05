Usa, secondo caso umano di influenza aviaria

Meno di due mesi dopo il primo caso, una seconda persona è stata contagiata dall'influenza aviaria negli Stati Uniti.

Lo riferiscono i media locali citando fonti sanitarie. La persona lavora in una fattoria dove il virus H5N1 ha infettato le mucche, nel Michigan. Per le autorità sanitarie, però, la valutazione del rischio per la popolazione americana resta ancora "bassa".