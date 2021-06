Austria, svastica tatuata sul testicolo: militare condannato

E' stato condannato a 19 mesi di carcere un militare 29enne di Klagenfurt, in Austria, che si era fatto tatuare dal fratello una svastica sul testicolo. Aveva poi mostrato il tatoo ai commilitoni e anche online. Inoltre, aveva tenuto altri comportamenti in violazione alle leggi austriache contro l'apologia del nazismo ed era stato trovato anche in possesso di arma detenuta illegalmente. Su tutto ciò si è espresso il Tribunale.

Il militare, in passato, era stato arrestato per aggressione.

In aula, durante il processo, il soldato avrebbe provato a difendersi: "Non posso fornire una spiegazione ragionevole per ciò che ho fatto". Si è poi scusato per la sua condotta e ha ribadito che quel tatuaggio non sarebbe più visibile. Il suo legale ha annunciato ricorso in appello.