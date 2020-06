Gb, condannati per terrorismo "Miss Hitler" e il suo partner

Il carcere attende Alice Cutter, vincitrice qualche anno fa in Gran Bretagna di un concorso di bellezza denominato "Miss Hitler", e il suo ex fidanzato Mark Jones. I due, condannati l'8 maggio, dovranno scontare 3 anni e 5 anni e mezzo di reclusione. La coppia è stata riconosciuta colpevole di aver fatto parte di National Action, gruppo extra parlamentare di ultradestra dichiarato illegale come organizzazione terroristica nel 2016.