Austria, il "Partito della Birra" si presenta alle elezioni di ottobre: "Daremo sostegno a chi ha meno talento nel bere"

Il "movimento birrocratico" - così si definiscono - intende instaurare una "birrocrazia" dalla quale il potere viene dalla birra. Il leader del movimento Marco Pogo, all’anagrafe Dominik Wlazny, punta a diventare il nuovo presidente della nazione, tra le proposte: la creazione di una fontana di birra nel centro storico di Vienna , l’abolizione della tassa sulle bevande nei bar e ristoranti e la fornitura universale mensile di un barile di birra a tutte le famiglie austriache (50 litri per adulto e 20 litri per bambino).

Il movimento

- Con una comunicazione non convenzionale, basata su clip satiriche online, il loro appello si rivolge a chiunque "abbia voglia di cambiare" e a oggi il movimento conta circa mille tesserati. Nel 2020, in seguito alle elezioni comunali, 11 membri del partito, tra cui lo stesso fondatore, sono riusciti a diventare consiglieri distrettuali a Vienna ottenendo l’1,8% delle preferenze. Il leader, laureato in medicina e medico praticante prima della carriera politica, ha dichiarato all’AFP: "La birra è una cosa fantastica. Ma in realtà si tratta di capire come ci si può impegnare, e non è necessario essere un bevitore di birra per farlo".

Le proposte

persone con meno talento nel bere"

- Per il partito il consumo della birra dovrebbe essere effettuato pubblicamente e un sostegno speciale dovrebbe essere rivolto a ". C’è anche la tolleranza per le birre straniere, fatta eccezione per la Radler, bollata come il male assoluto. Oltre alle proposte legate alla bevanda alcolica ci sono: l’instaurazione dei test attitudinali obbligatori per i politici, l’implemento degli aiuti di Stato per salvare la scena culturale e l'aumento all'affluenza alle urne permettendo agli elettori di "restituire alla politica austriaca la serietà che merita".

La corsa alla presidenza

- Si tratta di una "lotta tra Davide e Golia", così il leader del "Bier Partei" descrive la sua campagna elettorale in quanto Alexander Van der Bellen, presidente in carica, è ampiamente quotato per ottenere un secondo mandato. Secondo i sondaggi il "Bier Partei" otterrebbe il 5% mentre Van der Bellen il 60%.