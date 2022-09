Elezioni, birra gratis a chi va a votare: l'iniziativa di un pub del Trevigiano

Leggi Anche Dal canone Rai ai mutui agevolati, ecco le ultime promesse prima del voto

"Non chiederò certo ai clienti cosa abbiano votato, il punto non è certo questo - spiega Michelon - purché abbiano esercitato il

prezioso diritto

. Visto l'interesse molto basso in occasione delle ultime tornate elettorali ho ritenuto di contribuire a mio modo per richiamare l'importanza della libera espressione del consenso".

La birra in omaggio, bionda o rossa, da 25 cc, inoltre, non sarà limitata ai residenti. "Qualsiasi cittadino che abbia votato potrà venirmi a trovare, finché avrò birra domenica la distribuirò anche in questo modo. Con la consapevolezza che, in ogni caso, se un elettore non vuole recarsi alle urne - conclude -

non sarà certo una birra a convincerlo

".