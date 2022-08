Ubriaco alla festa aziendale in Gb, finisce in coma: dipendente chiede un risarcimento di 236mila euro

La serata gli era costata una lesione cerebrale , tanto che aveva dovuto subire un intervento per rimuovere parte del cranio. Per questo Michael Brockie , 28enne revisore contabile della multinazionale Pwc (PricewaterhouseCoopers) - secondo quanto racconta il Financial Times - ha chiesto un risarcimento di 236mila euro alla società perché avrebbe organizzato l'evento senza curarsi della sicurezza dei dipendenti .

La storia -

Reading

Gran Bretagna

in nove pub diversi

avrebbe insistito perché alla festa si presentassero tutti i dipendenti

La festa si sarebbe tenuta a, in, nell’aprile 2019 e i partecipanti avrebbero consumato alcooldella città. Secondo quanto racconta la stampa inglese, il regolamento del gioco della serata tra colleghi prevedeva che i dipendenti bevessero pinte di birra nel minor numero di sorsi possibili (che sarebbero stati contati). E questo "regolamento" li avrebbe incoraggiati a bere "un consumo eccessivo di alcol in tempo breve". In base a quanto ha raccontato Brockie, il manager Simon Fradgley (l'organizzatore dell'evento),: "Per essere esentati dalla partecipazione - ha spiegato il 28enne - era necessario presentare un certificato medico".

La serata -

Brockie

Dopo aver esagerato con l’alcool,era stato trovato dai colleghi privo di sensi, sdraiato sul marciapiede. Poi in ospedale gli erano stati diagnosticati un trauma cranico e una lesione cerebrale medio-grave che ha portato alla rimozione di una parte del cranio.

"Sintomi cognitivi persistenti" -

Brockie aveva trascorso sei mesi senza lavorare. Oggi ha un contratto part-time con la stessa azienda, che lo ha promosso da dipendente senior a manager. Ma denuncia di avere ancora "sintomi cognitivi persistenti", per questo la decisione di avviare l'azione legale contro la multinazionale e ottenere il maxi risarcimento.