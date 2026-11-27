Il parlamento australiano ha adottato giovedì una norma che impone ai social network di consentire agli "internauti" di disattivare gli algoritmi personalizzati e prescrive forti ammende per le piattaforme che non sopprimono i contenuti giudicati pregiudizievoli. La norma, che introduce un "obbligo di vigilanza", è stata adottata grazie a un accordo dell'ultimo minuto tra il partito laburista al potere e i verdi. Le piattaforme saranno anche ritenute direttamente responsabili della protezione dei minorenni dalla pornografia, dalle molestie online e dai contenuti che glorificano la criminalità o incoraggiano i problemi alimentari, pena ammende pari al 5% della loro cifra d'affari mondiale, con un minimo di 109 milioni di dollari australiani, pari a circa 65,8 milioni di euro.