Australia, ruba in un centro commerciale travestito da Donald Trump

Ha indossato la maschera del presidente americano, Donald Trump, per coprirsi il volto e rubare in un centro commerciale. E' successo a Strathpine, in Australia. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l'uomo ha sottratto alcuni ororlogi da una gioielleria. Felpa con cappuccio nera, pantaloni scuri e scarpe bianche. Le forze dell'ordine hanno diffuso il video della rapina, nella speranza di un aiuto nell'identificazione del ladro.