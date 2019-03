California, ladro sfonda la vetrina di un negozio di pianoforti per rubare Topolino

Ha sfondato la vetrina di un negozio di pianoforti per rubare un peluche di Topolino appoggiato su uno degli strumenti esposti. E' successo la notte del 22 febbraio a Fresno, in California dove un ladro è stato filmato, dalle telecamere di sicurezza, mentre portava via il giocattolo di pezza.



"Quel Topolino è da sempre stato oggetto dell'attenzione dei passanti", ha dichiarato James Fishback, il proprietario del negozio. Sostituito il vetro rotto, un ente di beneficenza locale ha provveduto con un dono a rimpiazzare il vecchio Topolino con uno nuovo. Insieme a lui, adesso, c'è anche la sua compagna: Minnie.