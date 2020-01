Australia, il cane condivide l'acqua con il koala in difficoltà: il video è virale

Il miglior amico dell'uomo... e del koala. Il protagonista di un video che in queste ore sta diventando virale sui social si chiama Rusty. E' il cane della famiglia Stone, residente ad Ashton, nell'Australia meridionale flagellata dagli incendi. Il koala è entrato nel cortile della casa degli Stone per trovare rifugio e acqua. Rusty, per nulla geloso della sua ciotola, la condivide con il marsupiale. Acqua e coccole per il piccolo koala in difficoltà: la generosità di Rusty rende subito virale il video postato da un amico della famiglia.