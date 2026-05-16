Australia, sub 38enne muore sbranato da uno squalo

Un subacqueo è morto sbranato da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. Ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico quando è stato attaccato su una barriera corallina al largo di Rottnest Island, vicino alla costa sud-occidentale dell'Australia, ha detto il sergente della polizia dell'Australia Occidentale Michael Wear. La vittima si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stata morsa alle gambe, ha riferito Wear. È stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnini hanno riferito che, prima dell'attacco, era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di cinque metri.