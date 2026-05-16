Australia, sub 38enne muore sbranato da uno squalo

Un subacqueo è morto sbranato da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. Ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico quando è stato attaccato su una barriera corallina al largo di Rottnest Island, vicino alla costa sud-occidentale dell'Australia, ha detto il sergente della polizia dell'Australia Occidentale Michael Wear. La vittima si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stata morsa alle gambe, ha riferito Wear. È stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnini hanno riferito che, prima dell'attacco, era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di cinque metri.
L'attacco è stato il primo caso di morte causata da uno squalo in Australia da gennaio, quando un ragazzo di 12 anni è deceduto in ospedale pochi giorni dopo essere stato sbranato da uno squalo toro nel porto di Sydney. L'ultimo attacco mortale di uno squalo a Rottnest Island risale al 2011, quando perse la vita un subacqueo di 32 anni. Negli ultimi decenni, in Australia si sono verificati in media più di tre attacchi mortali di squali all'anno.