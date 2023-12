A Parigi un uomo si è lanciato contro un gruppo di turisti, forse con un coltello o un martello, uccidendo una persona e ferendone un'altra, nel quartiere di Grenelle, gridando "Allah Akbar".

Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, spiegando che l'assalitore, Armand R., 25 anni, è stato fermato dalle forze dell'ordine. Era schedato come "a rischio radicalizzazione e con problemi psichiatrici". A essere aggredita una coppia vicino alla Tour Eiffel. La vittima è un tedesco, mentre la donna è stata trasportata in ospedale in condizioni non gravi.