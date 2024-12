Attentato Magdeburgo, tra i feriti anche un cittadino italo-tedesco

Tra i feriti dell'attentato al mercatino di Natale di Magdeburgo, in Germania, c'è anche un cittadino italo-tedesco. Si tratta del 39enne Marco Forciniti, originario di Pietrapaola, in Calabria; lavora per Volkswagen a Wolfsburg. L'uomo ha riportato alcune fratture, ma non è in pericolo di vita.