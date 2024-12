Magdeburgo, il batterista dei Tokio Hotel era ai mercatini poco prima dell'attacco: "Ancora stordito"

Il batterista dei Tokio Hotel Gustav Schaefer ha detto di aver visitato il mercatino di Natale di Magdeburgo poco prima dell'attacco mortale. "Ci sentiamo come storditi. Solo pochi istanti ci hanno separato da un momento che ha cambiato tutto per molte persone", ha scritto il musicista in una storia su Instagram. Fisicamente sta bene, ha aggiunto il 36enne artista, cosa per cui è infinitamente grato "ma psicologicamente sembra che il mondo si sia fermato per un momento. I pensieri girano in tondo, il cuore è pesante. E la domanda sul 'perché?' non ti lascia in pace".