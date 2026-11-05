Attacco hacker ai supermercati, Cremlino: "Infondate le accuse sul nostro coinvolgimento"

La Russia non ci sta. Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha definito "assurde" le accuse secondo cui gruppi di hacker filorussi sarebbero dietro i recenti attacchi informatici contro i sistemi di refrigerazione dei supermercati in alcuni Paesi europei. "Queste sono affermazioni assurde. Come sempre, non hanno fondamento, non hanno prove", ha dichiarato Peskov citato da Tass.