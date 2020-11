Armenia-Azerbaigian, firmato l'accordo sul cessate il fuoco: folla irrompe nella sede del governo a Erevan

IPA

Centinaia di persone hanno invaso la sede del governo armeno a Erevan saccheggiando gli uffici e frantumando i vetri delle finestre. I manifestanti sono contrari all'accordo siglato da Armenia e Azerbaigian sul cessate il fuoco nella contesa regione del Nagorno-Karabakh. "Ho firmato una dichiarazione con i presidenti di Russia e Azerbaigian incredibilmente dolorosa per me e per il nostro popolo", aveva affermato il premier armeno Nikol Pashinyan.