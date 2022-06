Arizona, tre poliziotti non si tuffano nel lago e lasciano annegare un senzatetto

La testimonianza della partner del senzatetto

- Secondo quanto ha affermato la partner della vittima, tra lei e Bickings non c'era stata invece alcuna rissa e gli agenti stavano controllando le loro generalità, quando il 34enne ha scavalcato la recizione che cinge il lago e si è tuffato in acqua. A quel punto l'uomo ha avuto un malore e ha chiesto aiuto, ma i poliziotti non sono intervenuti e l'uomo è morto.

Le autorità cittadine: "Una tragedia"

- L'accaduto è stato registrato in parte dalle bodycam dei poliziotti, che sono state poi oscurate, ma molte testimonianze prese sul luogo dell'incidente hanno confermato che gli agenti non hanno fatto nulla per salvare il senzatetto. Le autorità cittadine, descrivendolo come "un membro non protetto della comunità di Tempe", hanno definito la sua morte una "tragedia". L'incidente è avvenuto dopo le 5 ora locale del 28 maggio.