Los Angeles: "Via i senzatetto dalla spiaggia di Venice"

Ansa

Los Angeles vuole liberare la spiaggia di Venice dai senzatetto per renderla più accessibile a turisti e residenti. Per la prima volta ai 200 clochard che vivono nell'area sono stati offerti sei mesi in abitazioni temporanee attrezzate con servizi sociali, e la possibilità di ottenere un voucher per una sistemazione permanente. Il problema è cresciuto nel corso degli anni e ora la città ospita l'11% della popolazione dei senzatetto degli Stati Uniti.