Argentina, una polmonite misteriosa ha già ucciso quattro persone | L'Oms monitora

E ha aggiunto: "Siamo tutti in

allerta

una corretta diagnosi con tutti i protocolli e DPI necessari

, per questo stiamo rilasciando guide alle unità di terapia intensiva pubbliche e private qualora si trovassero a curare pazienti che presentano questi sintomi, soprattutto per fare, come raccomandato per tutti i pazienti con patologie respiratorie".

I contagi -

nove (otto di questi fanno parte del personale sanitario), sono stati sottoposti ad analisi specifiche all’Istituto Malbran di Buenos Aires. Il centro di Tucuman dove sono stati individuati i casi, la Luz Médica, una clinica privata nella città di San Miguel de Tucuman, è stata messa in isolamento in via precauzionale.

Queste polmoniti non avrebbero nulla a che fare con il Covid-19 e nemmeno con l'influenza e l'Hantavirus. Tutti pazienti a cui è stata diagnosticata questa polmonite, al momento

Il paziente zero -

édica per un'operazione di routine, ma dopo l'intervento aveva sviluppato un'infezione polmonare ritenuta anomala che l'ha portata al decesso. Poi dopo di lei erano morti anche un medico e un'infermiera.

La prima contagiata era stata una donna di 70 anni che era stata ricoverata alla Luz M

La polmonite è sotto osservazione - Le autorità sanitarie stanno analizzando l’impianto idrico della struttura, oltre all’unità di condizionamento dell’aria. In questo modo si potrà stabilire se queste polmoniti hanno origine tossica o ambientale. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC) stanno monitorando l'epidemia.