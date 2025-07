La Corte Suprema argentina ha espresso parere favorevole all'estradizione in Italia dell'ex Brigate Rosse, Leonardo Bertulazzi. Gli arresti nei confronti di Bertulazzi erano scattati il 29 agosto sulla base della decisione del governo di Javier Milei di revocargli lo status di rifugiato e in virtù anche della richiesta di estradizione dall'Italia, dove l'ex Br deve scontare una pena a 27 anni per il sequestro di Pietro Costa del 1977 e banda armata.