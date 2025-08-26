Argentina, l'ex Br Leonardo Bertulazzi torna agli arresti domiciliari

L'ex membro delle Brigate Rosse, Leonardo Bertulazzi, 73 anni, è stato scarcerato e torna agli arresti domiciliari con la cavigliera elettronica a Buenos Aires. La Corte Federale di Cassazione argentina ha infatti annullato la custodia in carcere, considerando l'età e i suoi problemi cardiaci e visivi. Bertulazzi avrà diritto ai controlli medici e sarà sorvegliato da una pattuglia della Polizia federale, 24 ore su 24. Per il suo avvocato Rodolfo Yanzón "è una buona notizia". Il giudice ha riconosciuto la sussistenza del diritto secondo la Convenzione Onu, in attesa della "decisione finale sul suo status di rifugiato".