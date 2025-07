Argentina, la Cassazione annulla il carcere per l'ex Br Leonardo Bertulazzi

La Camera argentina di Cassazione penale ha annullato la decisione della giudice María Servini che aveva revocato i domiciliari dell'italiano 73enne, ex Br, Leonardo Bertulazzi, ordinandone la detenzione in carcere per rischio di fuga. Con voto favorevole dei giudici Angela Ledesma e Alejandro Slokar - e contrario di Guillermo Yacobucci - la Cassazione ha accolto il ricorso della difesa di Bertulazzi, ordinando un nuovo pronunciamento che consideri la sua età avanzata e il suo status di rifugiato ancora vigente. L'ex brigatista, di cui l'Italia ha chiesto l'estradizione, attende ora la decisione del tribunale amministrativo sul suo status.