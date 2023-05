Passeggero apre il portellone dell'aereo, paura su un volo in Corea del Sud

Paura sul volo OZ8124 della compagnia sudcoreana Asiana Airlines: quando l'aereo era a circa 210 metri da terra, due o tre minuti prima dell'atterraggio, un passeggero ha aperto il portellone, scatenando il panico.

Il pilota è comunque riuscito a far atterrare in sicurezza il velivolo. L'Airbus 321, che trasportava 194 persone e sei membri dell'equipaggio, era partito dall'isola meridionale di Jeju ed era diretto verso la città sud-orientale di Daegu. Alcuni passeggeri sono stati portati in ospedale per accertarne le condizioni.