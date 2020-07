App di incontri, falla nella sicurezza: a rischio i dati di 50 milioni di utenti

Gli attacchi degli hacker colpiscono anche i siti di incontri . A finire nel mirino dei pirati informatici è stata Ok Cupido , tra le app più popolari per conoscere partner amorosi. Le informazioni e i dati personali degli oltre 50 milioni di utenti sono stati esposti al rischio. A rivelarlo è stata la società di sicurezza informatica CheckPoint Research. "Le vulnerabilità", sottolineano gli esperti, "avrebbero consentito ai malintenzionati di accedere alle informazioni riservate degli iscritti, come la residenza, le preferenze sessuali o il credo religioso".