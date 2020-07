Arriva l'app d'incontri riservata... ai cani 

C'è un vecchio detto, che circola da decenni nelle redazioni, secondo il quale non è il cane che morde il padrone a “fare notizia”, ma il padrone che morde il cane. Un detto preso in parola da Tina Alogna, imprenditrice bergamasca che ha lanciato un'app di incontri per i cani. Alogna ha voluto ribaltare un altro motto, quello secondo cui il padrone porta il cane a spasso spesso per far amicizie femminili, anche queste amanti dei cani.