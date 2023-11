Influencer si fa tatuare in fronte il nome del fidanzato: "Non me ne pentirò"

Tatuaggio in fronte

L'ultima follia social arriva da TikTok. Ana Stanskovsky, che ora vive a Bali, ha sconvolto i suoi follower con il video in cui si mostra tra le mani del tatuatore. Perché il suo non è un tatuaggio qualsiasi. Se già in molti temono di incidersi per sempre sulla pelle il nome dell'amato o dell'amata (nel timore che poi la storia possa finire), Ana Stanskovsky non deve appartenere a questa categoria. Ma ha fatto di più: ha scelto una parte del corpo piuttosto... azzardata. E così ora si ritrova con la scritta "Kevin" in piena fronte.