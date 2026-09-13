Amiche da decenni scoprono di essere sorelle dopo il test del Dna

Sembra un po' una storia figlia del cinema di Bollywood, e non solo perché entrambe sono cresciute in due diversi orfanotrofi indiani, prima di ritrovarsi nei Paesi Bassi. Ai tempi erano già adolescenti, ma fu subito chiaro come tra loro ci fosse qualcosa in comune. Durante quell'evento organizzato dall'agenzia di adozione a cui si erano rivolti i loro genitori, Meena e Minal si ritrovarono circondate da amiche che le spingevano a notare come il loro naso fosse uguale e come condividessero la medesima risata. Ai tempi, tuttavia, sembravano solo delle divertenti coincidenze, di quelle che fanno nascere una immediata affinità elettiva. "Durante la cena, non riuscivo a smettere di guardarla", ha confessato anni dopo Meena alla Bbc.