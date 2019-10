Amburgo, attacco con coltello in tribunale: un ferito grave

Un uomo è stato gravemente ferito nel corso di un'aggressione compiuta con il coltello nel tribunale di Amburgo. Lo ha reso noto un portavoce della polizia, a quanto riferisce l'agenzia di stampa Dpa. L'aggressore al momento è in fuga ed è in corso un'imponente operazione di polizia per arrestarlo. L'accesso al tribunale è stato sbarrato e un elicottero sta pattugliando la zona.