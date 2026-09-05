Alluvione in Nepal, salvati un cittadino cinese e una donna a dieci giorni dalle inondazioni
L'uomo è stato tratto in salvo in un tunnel del progetto idroelettrico di Trishuli. La donna invece è stata estratta viva da un'abitazione
© Afp
Le squadre di soccorso in Nepal hanno tratto in salvo un cittadino cinese e una donna a dieci giorni dalle devastanti alluvioni che hanno colpito il Paese. Lo hanno reso noto le autorità nepalesi.
Nepal, uomo salvato in un tunnel
L'uomo, secondo un post sui social media dell'ufficio del primo ministro nepalese Balen Shah, è stato recuperato da un tunnel del progetto idroelettrico di Trishuli. L'esercito nepalese ha precisato che una squadra congiunta composta da militari nepalesi ed esperti sudcoreani di gestione delle catastrofi ha recuperato l'uomo, ora sottoposto ad accertamenti sanitari, da un tunnel lungo 225 metri. Una foto diffusa dall'emittente statale cinese "Cctv" mostra due soccorritori che portano fuori l'uomo dal tunnel.
Una donna estratta viva da una abitazione
Nella città alluvionata di Nuwakot invece una donna è stata estratta viva da un'abitazione. Lo ha reso noto il portavoce dell'esercito nepalese, precisando che ora è in fase di trasferimento in elicottero verso Katmandu.
Il bilancio
Sono almeno 1.300 le vittime dell'alluvione del 26 agosto, verosimilmente causate dal collasso di un ghiacciaio, mentre oltre 5mila persone risultano ancora disperse, secondo l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri.